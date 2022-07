Prefeitura entrega Quadra Poliesportiva no Jardim Ampermag

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 9 de abril de 2012

A prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes do município, entregou neste domingo, 25 de março, a reforma e ampliação da quadra do Jardim Ampermag. Esta praça esportiva, que estava em situação precária, foi totalmente reformada e transformada em quadra poliesportiva, agora com vestiário e chuveiros, oferecendo melhores condições aos atletas.

Também houve reparos nos brinquedos do playground, que foram melhorados para possibilitar mais opções de diversão e lazer para as crianças que moram naquela região.



Um torneio de futebol entre os times Mergulhinho, Nova Esperança, Jamaica e Kalungae foi o destaque da reinauguração da quadra poliesportiva. Para as crianças houve a distribuição de pipoca e algodão doce, além de muita diversão com brincadeiras no pula-pula e na cama elástica.

O prefeito Sergio Ribeiro entregou medalhas e troféus aos participantes do torneio e falou à população acerca das obras que estão sendo realizadas na cidade, entre elas a construção de 532 apartamentos já em fase bem adiantada para abrigar as famílias da área que é conhecida como favela do murão, fato que irá possibilitar a canalização do Córrego do Cadaval.