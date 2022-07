Prefeitura de Carapicuíba reconstrói e amplia escola da Vila Dirce

Data de Publicação: 9 de abril de 2012

Nova fachada

Antiga fachada

Nesta sexta-feira, 16, a Prefeitura de Carapicuíba entrega a reforma e ampliação da Emei Evani Tortolero Pierine. A escola, que fica na Vila Dirce, atendia em 2009 cerca de 450 crianças e encontrava-se em situação precária.

Com a reforma, parte do antigo prédio foi destruído. A ala mantida foi reformada e construída uma nova estrutura com oito salas, escadas, rampas, ótimas instalações em três pavimentos, incluindo elevador para garantir a acessibilidade.

A unidade de ensino atende cerca de 750 crianças de 2 a 6 anos, sendo parte matriculada na Pré escola I e II e 1º ano do Ensino Fundamental.

A população da Vila Dirce ganhou duplamente com o belo prédio na Av. Miguel V. Ferreira, e a nova escola que passa atender o dobro de crianças, com 16 salas, inclusive salas de recursos, informática e biblioteca, e sanitários em todos os andares e no último pavimento, quadra poliesportiva.

Novo espaço de atividades



Antigo espaço de atividades

A obra de R$ 1.086.000 foi custeada com recursos do Fundeb, sendo parte do Governo Federal e parte da Prefeitura e teve início em 2011.

Reinauguração:

Dia 16 de março – sexta-feira – 18 horas

Av. Miguel V. Ferreira, 44 – Vila Dirce