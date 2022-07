Drama da Paixão 2012 em Carapicuíba bate recorde de público

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 13 de abril de 2012

O Teatro de Arena da Aldeia de Carapicuíba foi palco da apresentação do Drama da Paixão de Cristo, nos dias 5 e 6 de abril. A peça acontece, há 12 anos a céu aberto e, nesta edição, emocionou mais de 40 mil, pessoas segundo estimativa dos organizadores.

Com os recursos da Administração, além dos 2 mil lugares oferecidos pelo Teatro de Arena, foram instaladas arquibancadas para 7 mil pessoas, telões, estacionamento para 2 mil veículos, banheiros químicos, e reforço da segurança.

O espetáculo contou com 180 atores, entre profissionais e amadores, e foi totalmente renovado com melhorias no som, iluminação e figurinos. Com isso, a plateia se emocionou ainda mais, através de efeitos especiais.

O prefeito Sergio Ribeiro recebeu a população na entrada do Teatro de Arena. Depois ele foi aos camarins onde agradeceu aos artistas, figurantes e organizadores, participando da oração do Pai Nosso antes do início da apresentação.

As expectativas de público têm sido superadas ano a ano. Em 2008 foram 15 mil; 2009, 20 mil, 2010, 25 mil; 2011, 35 mil; e 2012, o recorde de 40 mil pessoas. A Prefeitura também comemora o exemplo de cidadania por parte da população presente, já que em dois dias de espetáculo não houve nenhuma ocorrência policial. “Estou orgulhoso com o exemplo de respeito e ordem, dado pelos presentes. Isso confirma que a maior riqueza de Carapicuíba é o seu povo, e nos anima para fazermos cada vez mais pela nossa cidade” afirmou Sergio Ribeiro.