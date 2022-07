Carapicuíba realiza 3ª Virada da Saúde em abril

Data de Publicação: 13 de abril de 2012

Nos dias 12, 13 e 14 de abril, acontece a 3ª Virada da Saúde, no calçadão de Carapicuíba, cujo tema é “Amor pela Vida”, com o objetivo de oferecer os mesmos serviços das Unidades Básicas de Saúde e demais equipamentos da rede municipal por meio do Sistema Único de Saúde.

A Virada da Saúde é um evento organizado pela da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva. O evento acontece pelo terceiro ano consecutivo e faz parte do calendário oficial de eventos da cidade.

Nesta edição serão oferecidos os serviços de clínica geral, pediatria, odontologia, terapias integrativas, fisioterapia, pressão arterial, testes de detecção de diabetes, tipagem sanguínea, zoonose, orientação acerca de doenças sexualmente transmissíveis, entre outros, devidamente equipados no calçadão nos dias 12 e 13 de abril das 8 às 22 horas e no dia 14 de abril, das 8 às 13 horas.