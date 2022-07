Prefeitura entrega obra de pavimentação no Jardim Tonato

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 23 de abril de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras, entregou, no sábado, 14, a obra de pavimentação da Rua Tamboara e vielas B, C e D, no Jardim Tonato.

Parte da obra foi custeada pela prefeitura e a outra está sendo paga pelos moradores que aderiram à ideia de crescimento e desenvolvimento da região.

Para os moradores, o asfaltamento da rua Tamboara é a realização de um sonho que beneficia a todos graças ao cumprimento das obrigações financeiras da prefeitura. Esta foi a meta principal no início da atual administração, o que abriu as portas para convênios e parcerias com o Governo Federal.

“Estou muito satisfeito em ver mais uma obra realizada e vou continuar trabalhando para trazer prosperidade à população de Carapicuíba”, enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro.