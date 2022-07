Prefeitura de Carapicuíba realiza obras de combate a enchentes no córrego Cadaval

Data de Publicação: 24 de abril de 2012

A prefeitura de Carapicuíba está realizando obras de combate a enchentes no entorno do Córrego Cadaval, região da Vila Sulamericana e Ariston.

As enchentes aconteciam no local devido ao projeto equivocado realizado em administrações anteriores e que provocava um estrangulamento das águas no trecho compreendido entre as avenidas Dante Carraro e Marginal.

A iniciativa da prefeitura vai ampliar a vasão do córrego, o que impedirá o transbordamento das águas no local. As obras também trarão benefícios ambientais, uma vez que as margens do córrego eram usadas para depósito de lixo e entulho.

“As obras de combate a enchentes vão proporcionar mais desenvolvimento à região e tranqüilidade aos moradores, principalmente nos dias de chuva”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.