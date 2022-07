Carapicuíba lança Programa Pró-equidade de Gênero e Raça

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 25 de abril de 2012

A prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, lança o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça na quinta, 19 de abril, no Teatro Jorge Amado, a partir das 17h30.

O programa é uma afirmação do compromisso com a igualdade entre homens e mulheres de acordo com a constituição de 1988. O objetivo é a valorização de mulheres e negros no ambiente de trabalho e na sociedade.

A iniciativa da prefeitura tem em vista a implantação e difusão de uma nova atitude na visão dos recursos humanos, na gestão de pessoas, para atingir uma meta de verdadeira igualdade entre gêneros e raças no setor profissional.