3ª Virada da Saúde é sucesso em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 25 de abril de 2012

Nos 12, 13 e 14 de abril, aconteceu a 3ª Virada da Saúde, no calçadão de Carapicuíba, em frente ao Banco do Brasil, oportunidade em que a população pode sanar dúvidas e conhecer melhor os serviços oferecidos na rede pública municipal.

Este ano a 3ª Virada da Saúde inovou as ações. No sábado dia 14, houve a vacinação de cães e gatos, além da apresentação do espetáculo teatral “Escreveu não leu a Dengue também é um problema nosso”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a responsabilidade de todos no combate à Dengue.

Em apesar três dias foram registrados mais de 20 mil procedimentos médicos: consultas ao clínico geral, pediatra, dentista, prevenção do câncer bucal, massagem terapêutica, auriculopuntura, iridologia, vacina contra tétano e hepatite B, orientações sobre planejamento familiar, prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, averiguação de pressão arterial e teste de detecção de diabetes, tipagem sanguínea, entre outros.

A aferição de pressão arterial, teste de detecção de diabetes, terapias integrativas, também registram procura signficativa, sobretudo auriculopuntura e iridologia. Estas modalidades de tratamento, que só existiam na rede particular, agora são oferecidas na rede pública do município por meio do Sistema Único de Saúde.

“A população de Carapicuíba merece ter a sua disposição o melhor serviço de saúde para atender seus direitos” ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.