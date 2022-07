Em Carapicuíba, 20 mil crianças recebem kits e uniformes escolares

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 26 de abril de 2012

Cerca de 20 mil crianças da Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba estão recebendo, desde o início de abril, os uniformes e kits escolares referentes a 2012. Nesta semana, o prefeito Sergio Ribeiro e a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos percorreram 12 unidades, nos dias 17, 18, 19 e 20.

As escolas visitadas nesta semana são as EMEIS da Vila Helena, Descobrindo a Vida, Gente Miúda, Madre Gilda, Recanto do Saber, Maria de Fátima, Floresta Encantada e Evani Tortolero Pierine e EMEFS Nai Molina do Amaral, Dep. João Hornos, Noemy da Silveira Rudolfer e Prof. Miguel Costa Jr. As entregas continuam na próxima semana, em mais sete escolas.

A entrega dos kits iniciada em 2010, e dos uniformes, em 2011, fazem parte do esforço da atual Administração em elevar a qualidade do ensino, garantindo que todos os alunos tenham as condições mínimas para o aprendizado.

No dia 4 de abril foram entregues kits e uniformes no Ginásio Ayrton Senna para as crianças da EMEF Prof. Argeu da Silveira Bueno e EMEIS Tico-tico, Monteiro Lobato, Castelo Encantando e Mundo Mágico, e nos dias 12 e 13 de abril, para as EMEIs Paraíso da Criança e Carmelinda Chagas.

Outras ações tornam visível o esforço para o aumento da qualidade do ensino na rede municipal de ensino de Carapicuíba, como a capacitação constante dos professores, implantação de aulas de Arte, Musicalização e Educação Física no Ensino Infantil, garantia do direito aos professores de terem um terço da jornada de trabalho para atividades extra-classe, pagamento do bônus do Fundeb, criação de salas de recursos especiais, reformas de 48 das 49 unidades, busca de recursos para ampliação da rede municipal, compra de mobiliário novo, alimentação escolar de qualidade, dentre outras ações.

O prefeito Sergio Ribeiro, afirmou que fica grato com pais e mães, ao demonstrarem satisfação pela continuidade da entrega, que gera economia no orçamento doméstico. “Além disso, todos concordam que os materiais escolares e uniformes são de alta qualidade e variedade. A população pode ter certeza que temos o compromisso com a educação e com o sorriso de nossas crianças”, reiterou.