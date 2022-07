Prefeitura entrega mais duas áreas de lazer em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de abril de 2012

Os novos espaços na Cohab 5 e Jardim Santa Brígida reiteram o compromisso em prol ao bem estar da população

A Prefeitura de Carapicuíba inaugurou no domingo, 15, duas novas áreas de lazer: uma na rua Alterosa, Cohab 5 e outra na rua Pinhal, região do Jardim Santa Brígida.

As áreas contam com quadra, playgroung e oferece iluminação, arborização, mesas para piquenique e espaço para jogos.

As entregas dos novos espaços tem atraído os moradores das regiões, além das equipes do governo municipal, secretários, vereadores, do deputado estadual Isac Reis e do prefeito Sergio Ribeiro, que comentou parte das 105 obras em andamento no município, destacando as grandes obras em andamento, como o complexo viário da lagoa e a operação urbanística “Novo Centro – sua Nova Cidade”, que visa ao desenvolvimento urbano, educacional, cultural e a valorização ambiental do centro da cidade.

“O desenvolvimento social requer melhores condições de vida, o que exige espaços de esporte e lazer acessíveis a todos”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.