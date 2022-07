Guarda Municipal é tema de audiência pública em Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 2 de maio de 2012

Mais de 200 pessoas compareceram no Teatro Jorge Amado para palestra sobre a Guarda Civil Municipal, uma das maiores conquistas da atual Administração.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio das Secretarias de Governo e Segurança Pública, realizou em 23 de abril, audiência pública onde o tema foi a Guarda Civil Municipal (GCM). O processo de instituição da Guarda Civil Municipal em Carapicuíba é de 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a Lei Municipal nº 1107/2009.

O encontro abordou o papel da GCM, suas atribuições, responsabilidade social, e contou com a participação do prefeito Sergio Ribeiro, autoridades locais e de municípios da região, do palestrante Dr. Guaracy Mingardi, e também com a presença do efetivo da Guarda Civil Municipal.

Considerando que o conceito de Guarda Municipal é diferente de região para região em determinados aspectos, a audiência teve como principal objetivo esclarecer qual é o verdadeiro trabalho da GCM e como será conduzida.

O prefeito Sergio Ribeiro informou que será enviado um projeto de lei para a Câmara Municipal, que dispõe sobre o Regime Especial de Trabalho Policial (RTP), reivindicado pela própria Guarda Civil Municipal.

“Nosso maior objetivo é a prevenção. Vamos trabalhar para que a nossa Guarda Municipal tenha laços profundos com a comunidade e possa conhecê-la, ampará-la e serem reconhecidos pela população”, frisou Sergio Ribeiro.