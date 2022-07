Carapicuíba adere ao Programa Pró-equidade de Gênero e Raça

Data de Publicação: 2 de maio de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, lançou, na tarde de quinta-feira, 19 de abril, no Teatro Jorge Amado, o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça.

O governo Sergio Ribeiro aderiu ao Programa visando à igualdade entre gêneros e raças no setor profissional. Este aspecto deve ser levado em conta nos processos de formulação das políticas públicas e, em particular, das políticas de emprego, inclusão e redução da pobreza, tendo em vista uma nova atitude na visão dos recursos humanos pautada na garantia de igualdade de direitos para mulheres e negros no ambiente de trabalho e na sociedade, historicamente desvalorizados.

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é uma iniciativa do Governo Federal, que, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM/PR e do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, reafirma os compromissos de promoção da igualdade entre mulheres e homens inscrita na Constituição Federal de 1988.

Aderir a este Programa é assumir o desafio de tornar o ambiente de trabalho mais saudável, justo e igualitário para todas as pessoas de diferentes raças.