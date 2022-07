Prefeitura promove Dia de Combate à Hipertensão no Centro de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 3 de maio de 2012

Nesta quinta feira, 26 de abril, no Dia Mundial de Combate à Hipertensão, a Prefeitura de Carapicuíba realiza prevenção e combate à hipertensão arterial, com a presença de profissionais da Secretaria da Saúde, no Calçadão, das 9 às 17 horas. A ação fará busca ativa de hipertensos e diabéticos, através da aferição de pressão arterial e exames de glicemia (destro).

Os profissionais vão orientar a população sobre as complicações de saúde causadas pela doença, e os que forem indicados como hipertensos receberão orientação e serão incluídos no programa Hiperdia, do Ministério da Saúde.

A Secretaria da Saúde realiza, diariamente, a busca ativa de hipertensos e diabéticos, nas Unidades Básicas de Saúde, encaminhando para o programa Hiperdia, que em Carapicuíba tem mais de 4 mil cadastrados. Programa do Ministério da Saúde, identifica, acompanha e trata hipertensos e diabéticos com consultas médicas periódicas, orientações e doação de medicamentos gratuitos, para evitar complicações geradas pelas doenças e melhorar a qualidade de vida.

A hipertensão arterial, mais conhecida como “pressão alta”, é um desequilíbrio no sistema circulatório que aumenta a pressão na artéria e provoca infarto, AVC e outras doenças do coração.

“Estamos empenhados em ampliar e democratizar os serviços de saúde no município. As diversas reformas, ampliações e construções, em breve vão resultar em um grande salto de qualidade no atendimento à população. As ações de saúde no Calçadão reafirmam nosso compromisso em atingir o maior número de munícipes”. afirma o Prefeito Sergio Ribeiro.