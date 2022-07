Prefeitura de Carapicuíba e CAIXA realizam palestra sobre redução de taxa de juros

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 7 de maio de 2012

Nesta quarta, 24 de abril, o prefeito Sergio Ribeiro e o superintendente regional da CAIXA, Álvaro Barbosa Correa Junior realizaram palestra sobre a queda das taxas de juros, no ginásio poliesportivo Tancredão.

De forma didática, os palestrantes explicaram a decisão da presidenta Dilma Roussef em reduzir a taxa de juros dos bancos e o impacto desta decisão no cotidiano das pessoas. Também foi esclarecido sobre o Programa Caixa Melhor Crédito, que em decisão histórica derruba os juros em até 88%, e no caso dos servidores públicos de Carapicuíba, a taxa de juros do cheque especial cai para 3,5%.



“O Brasil passou a conhecer o caminho do desenvolvimento, e é preciso que as pessoas aprendam a usar o dinheiro de forma a garantir sua máxima valorização”, disse o prefeito Sergio Ribeiro.