Prefeitura faz visita técnica no futuro Parque Municipal, na Avenida São Camilo

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 8 de maio de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio de equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente de Carapicuíba, visitou último sábado, 21, a área onde será implantado o Parque Municipal de Carapicuíba, pela empresa Alphaville Urbanismo, na Avenida São Camilo.

O Parque Público, que mede cerca de 150 mil m2 e será destinado à visitação pública, educação e preservação ambiental, é uma conquista do prefeito Sergio Ribeiro, que em 2009, negociou com a empresa, como compensação ambiental pela construção do condomínio Alphaville Granja Viana.

Na visita, foram discutidas ações do Plano de Manejo que está sendo elaborado pela Alphaville Urbanismo, será apresentado em breve à Prefeitura.

Participaram da visita pela Prefeitura, a geógrafa Ana Valéria Ramos, o arquiteto Cláudio Coelho, e Olympia Navasques, representando o secretario de Meio Ambiente, Walter Iseri. Pela Alphaville Urbanismo, participaram Thays Rosini, Coordenadora de Meio Ambiente e Tatiane Figueiredo, Coordenadora de Negócios.