Carapicuíba realiza 1ª Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 10 de maio de 2012

Na última sexta-feira, 20, aconteceu a 1ª Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A Conferência foi organizada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba e contou com participação diversas entidades do município.

Com o tema “Novas Perspectivas e Desafios na Implementação da Convenção da ONU”, os presentes discutiram propostas para políticas públicas, tais como acessibilidade urbana, transportes e moradia entre outros direitos. Também foram indicados delegados que participarão da 3ª Conferência Regional do Núcleo II no dia 13 de Junho em Barueri.

Abaixo, os delegados que, pela primeira vez, participarão da Conferência Regional:

Marcos Bonini; Barbara Elaine Pedroso; Stella Regina Prudente Senna (Indicados pelas entidades).

Sandra Fátima de Oliveira; Dionéia da Silva Tozzi; Rosangela Paulo Ribeiro (Indicados pelo Conselho)

Maria de Lourdes Rodrigues; Adriana de Oliveira Lourenço ; Dinah Araujo Barros (Indicados pela Prefeitura)

Jadson Nunes; Vânia Aparecida; Raimunda Honório Alves (Indicados pela Sociedade Civil)

“Nossa Administração está trabalhando para tornar Carapicuíba uma cidade mais acessível às pessoas portadoras de deficiência”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.