Carapicuíba recebe o Circuito SESC de Artes 2012

Data de Publicação: 10 de maio de 2012

Projeto cria novas possibilidades para a difusão e democratização da cultura no estado.

O Calçadão de Carapicuíba recebe, na quinta-feira, 3 de maio, a partir das 14 horas, o Circuito SESC de Artes. A iniciativa, uma parceria do SESC com a Prefeitura de Carapicuíba, traz diversas atividades artísticas gratuitas, possibilitando o contato das pessoas com as mais variadas manifestações culturais.

O Circuito SESC de Artes percorre 88 cidades de 17 de abril a 6 de maio, oferecendo cerca de 50 atividades gratuitas, que reúnem artistas brasileiros e estrangeiros.

A caravana cultural parte da cidade de São Paulo, a bordo de sete ônibus, com destino às cidades paulistas, divididas em sete roteiros para levar música, teatro, artes visuais, circo, dança, literatura, artemídia e vídeo.

“É um projeto maravilhoso que aproxima a população das manifestações artísticas. Vale a pena participar”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.

Para mais informações sobre o Circuito SESC de Artes 2012 acesse: www.sescsp.org.br/circuito