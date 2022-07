Nesta quinta, Prefeitura entrega uniformes e kits na Emei Luz do Amanhã

Data de Publicação: 15 de maio de 2012

Esta semana ocorre mais uma entrega de kits e uniformes escolares. Será nesta quinta-feira, 3, às 16 horas, na Emei Luz do Amanhã, localizada na Vila Gustavo Corrêa (Rua Águas da Prata nº 31). A ação ocorre com a participação do prefeito Sergio Ribeiro e da secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos.

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou a entrega, no início de abril, a cerca de 20 mil crianças da Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba. O kit escolar de 2012 contém dois lápis pretos, duas borrachas, uma caixa de lápis de cor, um pacote de canetinhas hidrográfica, régua, cola, caderno brochura, caderno de desenho, agenda escolar, estojo, pacote de 100 folhas de sulfite. Estes materiais geram uma economia de aproximadamente 300 reais no orçamento doméstico.

O uniforme conta com duas camisetas, bermuda, agasalho, calça, dois pares de meia e tênis. Já foram visitadas mais de 30 unidades, entre Emeis e Emefs. A entrega dos kits iniciada em 2010, e dos uniformes, em 2011, fazem parte do esforço da atual Administração em elevar a qualidade do ensino, garantindo que todos os alunos tenham as condições mínimas para o aprendizado.

O prefeito Sergio Ribeiro, afirmou que fica grato com pais e mães, ao demonstrarem satisfação pela continuidade da entrega, que gera economia no orçamento doméstico. “Além disso, todos concordam que os materiais escolares e uniformes são de alta qualidade e variedade. A população pode ter certeza que temos o compromisso com a educação e com o sorriso de nossas crianças”, reiterou.