Prefeitura e Alphaville realizam reunião sobre Parque Ecológico Municipal

Data de Publicação: 15 de maio de 2012

Foi realizada em 27 de abril, reunião entre técnicos da Prefeitura de Carapicuíba e da Alphaville Urbanismo, para a apresentação do plano de manejo do Parque Ecológico Municipal da Av. São Camilo.

O parque é uma conquista do prefeito Sergio Ribeiro, que em 2009, negociou com a empresa, como compensação ambiental pela construção do condomínio Alphaville Granja Viana.

Dos 340.000m² de área verde, cerca de 150.000m² será área de preservação permanente. O parque possui cerca de 72 espécies e 29 famílias da flora ambiental, entre elas, foram identificadas 6 espécies ameaçadas e/ou protegidas, com algumas árvores chegando a 20 metros de altura. Também possui mamíferos terrestres, peixes, aves, répteis e anfíbios.

O próximo passo será a realização de uma oficina de planejamento participativo, envolvendo a comunidade. “Será uma oportunidade para a população ter contato com um ambiente preservado e para os pesquisadores descobrirem mais sobre o ecossistema da região” Afirma o prefeito Sergio Ribeiro.