Carapicuíba prorroga Campanha de Vacinação contra Gripe

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de maio de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou no dia 5 de maio a Campanha Contra a Gripe Influenza, que acontece até o dia 1º de junho, seguindo o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. O objetivo da Campanha é reduzir as complicações, internações e mortes que ocorrem em conseqüência das infecções pelo vírus da influenza.

Este ano, o Ministério da Saúde está oferecendo a vacina que imuniza contra a gripe comum, a Influenza A (H1N1) e a influenza B (H3N2).

A Secretaria Municipal de Saúde espera superar a meta do Ministério da saúde e vacinar 100% da população que compõe os grupos prioritários, escolhidos pelo Ministério da Saúde: gestantes, pessoas maiores de 60 anos de idade e crianças de 6 meses a menores de 2 anos de idade.

“É uma boa oportunidade para as pessoas atualizarem a carteira de vacina e prevenir-se contra a gripe. A vacina é para quem mais precisa de proteção” diz o Prefeito Sergio Ribeiro.

Postos Endereços

UBS – CIDADE ARISTON R. SANTOS DUMONT, 26

UBS FLORISPINA CARVALHO R. BANDEIRANTES, 24

UBS P. CASTELO BRANCO R. DO BOSQUE, 410

UBS COHAB V AV.TANCREDO A.NEVES, 1304

UBS VILA MENCK R. DAS ACASIAS, 202

UBS JD ANA ESTELA R. MONTE APRAZÍVEL, 50

UBS DR ADAUTO RIBEIRO EST. GUABIROBA, 519

UBS PARQUE FLORIDA R. CALIFORNIA, 05

UBS CENTRAL R. JOAQUIM DAS NEVES, 115

UBS VILA HELENA AV. ARGENTINA, 03

UBS JD NOVO HORIZONTE AV. NETUNO, 10

UBS VILA CRETT R. JOSÉ F. TEIXEIRA, 510