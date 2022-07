Prefeitura entrega kit enxoval para grávidas em Carapicuíba

Data de Publicação: 16 de maio de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba entrega nesta sexta-feira, 11, enxoval para gestantes atendidas pela Secretaria da Saúde do município. O evento com as futuras mamães acontece às 14 horas, no Teatro Fuca, à Av. José Fernandes Teixeira Zuza, s/nº, Vila Cretti.

Cerca de 850 gestantes, atendidas nos doze Postos de Saúde de Carapicuíba e na Casa do Adolescente, que se encontram entre o 7º e o 9º mês de gestação e dentro dos critérios do projeto, receberão o enxoval. O controle é feito através do Sistema de Informação em Saúde.

O projeto Vidas Novas, idealizado pelo prefeito Sergio Ribeiro, tem o propósito de diminuir a mortalidade infantil na cidade. Esta medida teve início em 2010, por uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade (FSS) e a Secretaria da Saúde. A Fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) registrou a diminuição da mortalidade infantil em Carapicuíba, de 11,23 em 2008 para 10 em 2010.

A entrega dos enxovais, feita pelo FSS, é parte do Projeto Vidas Novas, como forma de incentivar as futuras mamães ao comparecimento na consulta do pré-natal, cumprimento de orientações, realização de exames vacinação, o que propicia o diagnóstico precoce e intercorrências durante a gestação. O enxoval é composto por 1 coberta, 2 macacões, 2 bodys, 2 mijões, 1 casaco de frio, 1 par de sapatinhos, 1 touca, 1 pacote de fraldas descartáveis.

O prefeito Sergio Ribeiro frisa a importância das mulheres comparecerem à UBS durante o pré-natal para acompanhamento da gravidez e após o parto para encerrar o ciclo de gestação. “Vou continuar este trabalho e peço o empenho das mães para que juntos possamos elevar cada vez mais a saúde de gestantes e crianças no município”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.