Prefeitura cria gratificação para a Guarda Municipal

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 17 de maio de 2012

Gratificação pelo trabalho penoso e perigoso depende de aprovação na Câmara dos Vereadores.

O prefeito Sergio Ribeiro encaminhou, em 2 de maio último, projeto de lei à Câmara Municipal para a criação do Regime Especial do Trabalho Policial. Esta gratificação é concedida à Guarda Municipal em razão das suas atividades penosas e perigosas, bem como por conta da variação de sua jornada de trabalho.

Carapicuíba foi o último município a criar a Guarda Municipal. Desde 2009, a Prefeitura adotou diversas ações, como a criação da Secretaria Municipal de Segurança, a realização do concurso público para Guardas Municipais, treinamento da primeira e segunda turmas e compra de uniformes, motos, viaturas e demais equipamentos. Além disso, a Prefeitura já iniciou novo processo de compra de novos equipamentos

A GCM entrou em funcionamento em agosto de 2011, e, com apenas nove meses de existência, já convocou a sua segunda turma que está em curso preparatório. Em breve, entre homens e mulheres, a GCM contará com um efetivo próximo de 100 servidores. Também possui duas viaturas, duas motocicletas, base e aparelhamento para agir com eficiência.

A última medida, para melhorar ainda mais, é a instituição do Regime Especial de Trabalho Policial, que depende da aprovação da Câmara Municipal. A nova lei permitirá que seja concedida aos GCMs uma gratificação de, no mínimo, 50% do salário, destinada a compensar o desgaste físico e psíquico provocado pela profissão. Segundo a mensagem do prefeito apresentada à Câmara, “a outra vantagem do Regime Especial é a garantia de que os munícipes terão mais agentes nas ruas inclusive nos feriados, finais de semana e plantões noturnos”.

TREINAMENTO E AVALIAÇÃO

Além do treinamento inicial obrigatório, com cinco meses de duração e em academia específica, destinado aos servidores aprovados em concurso para ingressar na GCM, a Prefeitura adota realiza avaliações periódicas psicológica e psicotécnica, além do treinamento para os novos comandantes.

A Prefeitura também está investindo na implantação de sistemas de monitoramento eletrônico nos próprios municipais. Todas as unidades, como postos de saúde, escolas, creches e outras dependências terão camêras e sistemas de alarmes para monitoramento em uma base central da GCM.

Visando ainda ofereder mais segurança à população, serão implantada câmeras de monitoramento em áreas públicas como o Calçadão, já em estudo e desenvolvimento.