Turmas do Projovem Urbano iniciam com 200 alunos no Ariston

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 17 de maio de 2012

Com uma aula inaugural realizada em 7 de maio, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação recepcionou cerca de 200 alunos do Programa PROJOVEM URBANO. A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro e da secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos.

A Prefeitura de Carapicuíba centralizou as turmas de 2012 em uma única unidade, para garantir a participação até o final do curso. Os alunos foram distribuidos em cinco turmas na EMEF Vereador Edegar Simões, na Cidade Ariston.

O Projovem Urbano é um programa do Governo Federal que atende jovens e adultos de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental (1ª a 8ª série). Os alunos seguem as disciplinas do currículo regular (português, inglês, matemática, ciências da natureza e ciências humanas) e ensino profissionalizante nas áreas de informática, cidadania e qualificação profissional nas áreas de operador de microcomputador, helpdesk (assistente de manutenção de microcomputador), telemarketing e assistente de vendas de produtos de informática e celulares.

O Programa, com duração de 18 meses, oferece alimentação escolar e uma bolsa auxílio de R$ 100,00 por mês aos alunos. A novidade deste ano é a presença de cuidadoras de crianças, que auxiliará as pessoas que não têm onde deixar os filhos durante o horário do curso.

A atual Administração prioriza a formação de mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho. Por isso adotou diversas iniciativas para oferecer ensino profissionalizante, como a construção de 36 novas salas no campus da ETEC/FATEC, criação de duas salas do Telecentro Comunitário, assinatura de convênio com o Instituto Federal São Paulo – IFSP para a instalação da Faculdade e Escola Técnica pública e gratuita, que está sendo construída na INAC, no Ariston.

Outras ações, como o aumento das vagas de creches de 995 para quase 5 mil, reformas e construções de unidades escolares, valorização dos professores com formação continuada, criação do Plano de Carreira, pagamento do bônus do FUNDEB e o investimento nas crianças, através de alimentação escolar de qualidade, kit material escolar e uniformes gratuitos, demonstram o compromisso da administração do prefeito Sergio Ribeiro com a educação.