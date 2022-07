Prefeitura orienta moradores sobre regularização fundiária

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 17 de maio de 2012

No último sábado, 5, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação conversou com proprietários de 170 casas de um condomínio popular na Estrada do Gopiúva nº 860, para iniciar o processo de regularização fundiária dos imóveis do local.

Neste primeiro contato, os técnicos orientaram os morsdores a respeito dos procedimentos para obterem a escritura em menos de um ano.

Através deste trabalho, a Prefeitura de Carapicuíba já promoveu o início da regularização em mais de 30 áreas, e outras 79 estão cadastradas.