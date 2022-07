Prefeitura de Carapicuíba amplia projeto “Escola Aberta”

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 18 de maio de 2012

Administração traz comunidade para dentro das escolas nos fins de semana com atividades esportivas, de lazer e educativas.

O Projeto Escola Aberta, iniciado em 2010, pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, permite que a comunidade do entorno das escolas participem de atividades educativas, de lazer, artísticas, físicas e esportivas, aos finais de semana, das 9 às 16 horas.

Inicialmente, o projeto foi implantado em quatro Escolas Municipais de Ensino Fundamental: (EMEFs) Argeu Silveira Bueno (Cohab 5), Edegar Simões (Ariston), Miguel Costa Junior (Jardim Angélica) e Noemy Silveira Rudolfer (Jd. Santa Brígida), envolvendo cerca de mil participantes, entre público fixo e flutuante, formado por crianças, jovens e adultos, sendo estudantes ou não.

O público, fixo e rotativo, aderiu e aprovou as atividades, e a partir de 2011, duas novas EMEFs aderiram ao projeto: Nai Molina do Amaral (Jardim Planalto) e Dep. João Hornos (Vila Cristina).

Em cada escola, um professor é responsável por escolher e organizar as atividades, que são condicionadas ao público presente. Ele conta com monitores especializados, que muitas vezes, residem no bairro e passam a integrar a grade de atividades.

As atividades em diversas áreas podem abranger mais de 15 modalidades, dependendo do público alvo e profissionais envolvidos em cada escola. São elas:

Atividades educativas: contação de histórias, aulas de inglês e informática

Atividades esportivas: treinos e jogos de vôlei, futsal, jogos de tabuleiro, handebol, basquete.

Atividades de lazer – brincadeiras populares, como queimada, amarelinha, e outras.

Atividades de educação física – caminhada, preparação para corrida, ginástica localizada.

Atividades artísticas – Dança de salão em diversos ritmos, teatro

Atividades manuais – oficina com materiais recicláveis, utilizando garrafas pet e revistas, confecção de bijouterias e pathwork (trabalhos com retalhos).

O grande leque de atividades, também pode ser ampliado de acordo com a demanda de cada bairro.

“O objetivo da nossa Administração é que a população se habitue a usar o espaço escolar que antes era ocioso aos finais de semana. A escola deve fazer parte da vida da comunidade, passando a zelar e defender o seu espaço.”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.