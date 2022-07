Prefeito Sergio Ribeiro assina Convênio para obras de pavimentação

Data de Publicação: 21 de maio de 2012

O prefeito Sergio Ribeiro participou de solenidade no Palácio do Governo de São Paulo, nesta terça-feira, 8, para a assinatura de convênios que garantem verbas para a pavimentação asfáltica de sete ruas na Cidade Ariston: Girassol, Jaborandi, Lutécia, das Palmeiras, Flor de Ipê, Flor de Lotus e Flor de Maio. Os valores a serem repassados totalizam cerca de R$ 840 mil.

Participaram do evento, três moradoras das ruas a serem pavimentadas, que presenciaram a assinatura do Convênio. Com a assinatura, a Prefeitura de Carapicuíba prepara o processo licitatório para a escolha da empreiteira responsável pelas obras.

Graças a parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo do Estado, iniciativa privada e da própria população, diversas já foram asfaltadas, como a Avenida São Camilo, a ligação entre a Estradas Egílio Vitorello e Jacarandá, Giovani Nazaret, São Lucas, São Simão, Soldado Márcio, Ruas Amália Rocha, Antônio da Silva Nicolau, Arlanzas, Lord, Abreus, Caramuru, Cravinhos, além de dezenas de ruas do centro.