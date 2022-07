Professores participam de aula inaugural do projeto Educando Para a Vida

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 21 de maio de 2012

No último sábado, 14, foi ministrada a aula inaugural do Programa Educando Para a Vida, desenvolvido pela Associação Nacional de Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas (ANPUAD) em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, destinado a capacitação dos professores adjuntos das turmas de 4ª e de 5ª série do Ensino Fundamental.

Promovido pela Secretaria de Educação, o programa será implantado no segundo semestre de 2012 na Rede Municipal de Ensino e tem como objetivo prevenir a violência, o contato e o uso de drogas lícitas e ilícitas, além de valorizar vínculos afetivos e valores éticos no convívio social dos 2498 estudantes que serão envolvidos no projeto.

Ao todo, o curso terá carga de 30 horas e estão previstos mais dois encontros nos dias 26 de maio e 2 de junho. A primeira aula aconteceu no EMEF Argeu Silveira Bueno, na Cohab V e contou com a participação de 25 educadores.

Marco Geraldini, ministrante do curso, enfatizou que a iniciativa de trazer o Programa Educando para a Vida para Carapicuíba foi do prefeito Sergio Ribeiro, que não mediu esforços para implantá-lo no município. O Programa já foi implantado em 30 cidades.