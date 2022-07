Gestantes recebem Kits enxovais da Prefeitura de Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 23 de maio de 2012

Na última sexta, 11, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde e Fundo Social de Solidariedade entregou kits enxovais para cerca de 850 gestantes, cadastradas no Projeto Vidas Novas. As futuras mães, entre o sétimo e o nono mês de gestação, fazem pré-natal em uma das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e na Casa do Adolescente.

O enxoval é composto por 2 macacões, 2 bodys, 2 mijões, coberta, casaco de frio, par de sapatinhos, touca, pacote de fraldas descartáveis, bolsa e banheira.

A entrega dos enxovais tem o propósito de incentivar as gestantes a frequentarem as consultas do pré-natal, seguir as orientações médicas preventivas e realizar exames e vacinações. O procedimento garante diagnóstico antecipado de eventuais ocorrências prejudiciais à saúde da criança e da mãe durante a gestação.

Segundo dados da Secretaria da Saúde, atualmente, estão cadastradas 1770 grávidas na rede municipal de saúde, número que varia a cada mês. Desde a constatação da gravidez, através do exame de urina em uma UBS, a munícipe é acolhida pelo programa, através do agendamento e acompanhamento. Para ter direito ao kit enxoval, deve comparecer a pelo menos sete consultas do pré-natal.

O projeto Vidas Novas foi implantado em 2010, com o objetivo de diminuir o índice de mortalidade infantil e materna. Já no primeiro ano, os indicadores apontaram dados satisfatórios. “Quando assumimos, o índice estava em 12,9% (SEADE). Conseguimos abaixar para 10,1%. Nosso objetivo é chegar a 1 dígito. Essa é a nossa meta, esperamos conseguir”, ressaltou o prefeito Sergio Ribeiro.

Depoimentos

Natália Santos Alexandre, 24 anos, UBS Ariston

“Não tive dificuldade em fazer o pré-natal, os médicos são muito bons. As enfermeiras atendem muito bem, são ótimas, dão bastante atenção. Incentivei outras mães a fazerem o pré-natal também”.

Elisandra Ferreira Leite, 32 anos, UBS Vila Menk.

“Achei muito bom o programa de atendimento às gestantes. Informaram-me lá no posto. Participei de todas as etapas do pré-natal”.