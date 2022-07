Prefeito Sergio Ribeiro presta contas junto a Associação Azaleia

Secretarias: Fazenda

Data de Publicação: 23 de maio de 2012

A convite da Associação Azaleia, localizada na Cohab 5, o prefeito Sergio Ribeiro compareceu ao café da manhã realizado pela entidade, onde apresentou aos moradores do bairro e aos associados as diversas obras realizadas pela Prefeitura em toda a cidade.

Na ocasião, o prefeito ressaltou as diversas melhorias efetuadas na rede municipal de ensino, as construções e reformas de escolas e creches, como a inauguração da Emei Arco-Íris na Vila Sulamericana que ocorre no próximo sábado, a edificação da creche da Vila Helena, em andamento e a entrega de 20 mil uniformes e a mesma quantidade de kits escolares.

Sergio Ribeiro destacou ainda a importância da implantação da Guarda Municipal na cidade e as amplas obras contra as enchentes, como a canalização do Corrego Cadaval e o margeamento do Rio Cotia. Foi anunciada também a implantação do Centro de Especialidade Odontológica na Vila Menck.

Além de associados e moradores das proximidades, estiveram no encontro o deputado estadual Isac Reis, o vice-prefeito Salim Reis, a secretária de Educação Aparecida da Graça Carlos, dentre outras autoridades.

Semanalmente, às quintas-feiras, a Associação Azaleia, com sede na Rua Bias Fortes, na Cohab V, distribui gratuitamente em torno de uma tonelada de legumes e verduras às famílias cadastradas. A entidade é composta por 320 associados.