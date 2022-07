Prefeitura e Alphaville realizam oficina sobre Parque Municipal

Data de Publicação: 25 de maio de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a empresa Alphaville Urbanismo, realiza neste domingo, 20, a Primeira Oficina de Participativa para discussão sobre o Uso do Parque Municipal de Carapicuíba, que será implantado em parceria com a Alphaville Urbanismo na Av. São Camilo. O evento ocorre a partir das 9 horas na Escola de Governo (ECAP), à Av. Mirian, 153 – Centro.

Durante a oficina, organizada pela empresa Rhea – Estudos e Projetos, também responsável pela elaboração do Plano de Manejo do Parque Municipal de Carapicuíba, serão apresentadas propostas surgidas na reunião técnica realizada com a Prefeitura no dia 27 de abril, após o diagnóstico realizado pelos técnicos da Alphaville, e que serão debatidas junto aos participantes, como parte do Termo do Convênio assinado entre as partes.

O evento é aberto a todos os interessados, inclusive, outros secretários municipais, visando apresentação de propostas de áreas como educação, cultura, esportes, saúde, segurança, desenvolvimento urbano, dentre outras, relacionadas à destinação e utilização dessa importante área verde da cidade.

O Parque Municipal de Carapicuíba é uma conquista do prefeito Sergio Ribeiro, que em 2009, negociou com a empresa, como compensação ambiental pela construção do condomínio Alphaville Granja Viana.

Dos 340.000m² de área verde, cerca de 150.000m² será área de preservação permanente. O parque possui cerca de 72 espécies e 29 famílias da flora ambiental, entre elas, foram identificadas 6 espécies ameaçadas e/ou protegidas, com algumas árvores chegando a 20 metros de altura. Também possui mamíferos terrestres, peixes, aves, répteis e anfíbios.