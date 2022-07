Prefeitura retoma inaugurações com entrega da EMEI Arco-Íris

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 25 de maio de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba prepara para o próximo sábado, 19, a entrega da construção da EMEI Arco-Íris, que era uma casa antiga, em péssimas condições e inadequada. Após demolida, foi construído um prédio com três pavimentos, oito salas e rampas para acessibilidade. A Emei terá capacidade para cerca de 260 crianças, com pré-escola e maternal (creche). Haverá ainda, sala de vídeo e brinquedoteca, seis banheiros, cozinha e refeitório.

Além desta, das 105 obras em andamento em Carapicuíba, parte foi entregue por ocasião do aniversário da cidade, em março e abril. Foram reformas de escolas, obras de galerias e pavimentação, áreas de lazer, esporte e convivência e o Ecoponto municipal.

Obras inauguradas em março e abril:

Reforma da EMEI Castelo Encantado – A Emei ganhou melhorias nas instalações elétrica e hidráulica, piso, teto, pintura, muro, jardinagem e área de lazer e equipamentos pedagógicos e mobiliário. Av. Tancredo Neves, 3.500, Cohab 5.

Reforma e ampliação da EMEI Evani Tortolero Pierine – Parte do antigo prédio foi reconstruído. Ganhou mais oito salas, escadas, rampas, instalações em três pavimentos, quadra poliesportiva e acessibilidade, passando a atender cerca de 750 crianças de 2 a 6 anos. Av. Miguel V. Ferreira, 44 – Vila Dirce.

Reforma completa da EMEI Izaura Quércia – A Emei foi totalmente restaurada desde o piso, muro, teto, portas, janelas, pintura, redes hidráulica e elétrica. Com as demais, recebeu equipamentos pedagógicos e mobília nova e moderna. A nova estrutura agora conta com mais conforto e qualidade para as 150 crianças de zero a dois anos, matriculadas em período integral. Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 400 – COHAB V.

Reforma da EMEF Argeu da S. Bueno – A escola, que atende 1.500 alunos, passou por reforma completa com a instalação de lavatórios, pias, vasos sanitários, cozinha, despensa, pintura e acabamento. Av. Tancredo Neves, 860 – Cohab 5.

Construção de galerias e pavimentação no Jardim das Palmeiras

As Avenidas Lord, Abreus e Arlanza, do Jardim das Palmeiras, próximo à Vila Menck, receberam galerias de águas pluviais e pavimentação. A Prefeitura firmou a parceria com a população, que assumiu o custo da pavimentação, em parcelas. Até o momento os moradores pagaram 34% do valor.

A Prefeitura gastou cerca de R$ 90 mil para construir as galerias pluviais, guias e sarjetas, arcando também com a mão de obra e demais custos do empreendimento, cujo valor total é cerca de R$ 700 mil.

Pavimentação da Rua Tamboara, no Jardim Tonato – Parte da obra foi custeada pela Prefeitura e a outra está sendo paga pelos moradores.

O asfaltamento da rua Tamboara e das vielas B, C e D é considerado pelos moradores a realização de um sonho de mais de 30 anos.

Áreas de convivência, esporte e lazer

A Prefeitura encontrou um modo prático e de baixo custo para diminuir a prática de despejo de lixo em locais públicos e oferecer mais segurança aos moradores dos arredores: urbanização de pequenas áreas ociosas, construindo áreas de lazer, jardinagem, calçadas, iluminação e cercas de madeira.

Foram entregues nos dois últimos meses, cinco áreas e uma quadra poliesportiva.

Quadra no Jardim Ampermag, rua das Monções, esquina com a Rua Martinópolis.

Área na Avenida Brasil – próxima à rotatória com a Av. Amazonas – Cohab 1.

Reforma da Praça Josué Barbosa – Rua Paraguaçu Paulista esquina com Estrada do Jacarandá.

Praça Jeca Tatu – Av. Amazonas – Cohab 2

Área na rua Alteroza, Cohab 5

Área na rua Pinhal, Jardim Santa Brígia

Ecoponto Municipal – Agora a cidade possui um local apropriado e ecologicamente correto para receber materiais recicláveis e inservíveis (sofás, móveis, eletroeletrônicos inutilizáveis, pilhas e baterias, restos de material de informática). Ao lado, foi instalada área de lazer. Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, nº 67.

Obras em andamento nas áreas de Educação e Saúde

Na área da Saúde estão em reforma sete postos de saúde (UBSs). Três novas unidades estão em construção: o Pronto Socorro Infantil da Vila Dirce, USF Jardim Caprioti / Bom Pastor e USF Vila Dirce, além do Pronto Socorro UPA, em fase de acabamento.

A Educação vai ganhar em breve duas novas unidades, que estão em reforma ou adaptação do espaço: Jardim Santa Rita e Vila Helena. Outras estão sendo reformadas: Emef João Hornos, Emei Emília Leite Figueiredo, Emei Ademar Ferrari, Emei Vó Tonha, Emef Noemy Silveira Rudolfer.