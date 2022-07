Oficina participativa coleta propostas para uso do Parque Municipal da Av. São Camilo

No domingo, 20, a prefeitura de Carapicuíba realizou, por meio da Secretaria do Meio Ambiente em parceria com a empresa Alphaville Urbanismo, a primeira oficina participativa com o intuito de captar a opinião da sociedade para agregar nas diretrizes de uso e no zoneamento que o parque vai oferecer para a população.

O evento faz parte das atividades determinadas pelo SNUC (Sistema Nacional de Unidade e Conservação). Foram apresentados estudos de manejo, diagnósticos e zoneamento nas áreas físicas, sócio-econômicas e bióticas. Também foi debatido pelos participantes, a relação do parque com áreas como educação, cultura, esportes, saúde, segurança, desenvolvimento urbano, dentre outras.

O futuro Parque Municipal, será implantado na Av. São Camilo e faz parte do acordo de compensação ambiental com a Alphaville Urbanismo pela construção do condomínio Alphaville Granja Viana. A área, de 340 mil m², terá cerca de 150 mil m² de área de preservação permanente.