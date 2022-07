Prefeitura realiza primeira caminhada no Parque da Aldeia

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 30 de maio de 2012

Projeto promove atividades físicas em parques municipais durante dias úteis e reuniu cerca de 500 participantes na primeira caminhada no Parque da Aldeia, no último domingo.

Promover a qualidade de vida através de exercícios físicos ao ar livre, este é o objetivo do Projeto Saúde e Educação no Parque, realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio das Secretarias de Saúde e de Educação, desde fevereiro deste ano.

Diariamente, de segunda a sexta-feira, das 06h às 10h, cerca de 30 profissionais, entre professores municipais de educação física, enfermeiros e administrativos executam uma programação de atividades físicas, como caminhadas, aulas de ginástica, alongamento, medição de pressão arterial (PA) e controle de glicemia nos três parques da cidade: Planalto, Paturis e Aldeia.

A iniciativa, inédita no município, ganhou ação especial no último domingo. Cerca de 500 esportistas participaram da primeira caminhada no Parque da Aldeia. O evento também teve demonstração de capoeira, Tai Chi chuan, exposição de quadros e apresentação artística.

Além disso, a equipe de enfermagem esteve à disposição dos participantes e de todos os freqüentadores no dia, para a medição de pressão arterial, a vacinação contra gripe e o teste de diabetes.

O prefeito Sergio Ribeiro deu o toque de largada para a caminhada. Ele ressaltou a importância do projeto para promover o bem-estar à população e seu propósito de expandir o Saúde e Educação no Parque para as vinte e duas principais praças do município. Destacou também a importância das atividades físicas no lazer e no cotidiano das pessoas e anunciou que a Prefeitura estuda a possibilidade de implantar ciclovias ligando os três parques municipais: “ciclismo é um transporte alternativo importante nos dias atuais”, declarou.