Prefeitura inaugura unidade do Brasil Sorridente na Vila Menck

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 31 de maio de 2012

Os moradores do Vila Menk, Ariston e região ganham, a partir deste sábado, 26, uma nova unidade do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Rua Itanhaém, nº 361, construído pela Prefeitura de Carapicuíba em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa Brasil Sorridente.

Com a unidade do CEO da Vila Menck, a população que dependia do atendimento odontológico nas UBSs e no CEO da COHAB V, a partir de agora conta com a nova opção de atendimento com alta qualidade em profissionais e equipamentos, que atenderá os bairros da Vila Menck, Vila São Jorge, Ariston, Vila Lourdes, Vila Sulamericana, Roseira Parque, Vila Cretti e outros.

O CEO oferece atendimento a casos complexos, como Endodontia (tratamento de canal), Periodontia (tratamento de doenças da gengiva), Buco Maxilo Facial (especialidade que trata de má formação congênita, traumatismos, tumores, e outros), Prótese Dentária e Pediatria. Também atende pacientes especiais e faz diagnóstico de câncer bucal.

Atendimento Odontológico é prioridade em Carapicuíba

Graças às ações da atual Administração, que contratou profissionais de saúde mais qualificados, e criou novos consultórios equipados, a área odontológica em Carapicuíba vive uma melhora crescente. Atualmente, das 12 UBSs, 11 oferecem tratamento odontológico (emergencial e ambulatorial), assim como a Casa do Adolescente. Em 2009, Carapicuíba contava com apenas um CEO e atendimento odontológico em poucas UBSs.

Estas ações já apresentaram resultados. Em 2010, foram registrados 24 mil procedimentos e em 2011, 30 mil. Outras ações, como palestras e orientações aos munícipes , distribuição de escovas dentárias, diminuição do tempo da fila de espera colaboraram na qualidade do atendimento.

Além do CEO da Cohab V e do novo CEO da Vila Menck, a Prefeitura prepara a entrega de outra unidade na Vila Dirce, junto com a UBS Florispina de Carvalho, que atenderá os moradores da região. Com isso, mais pessoas serão atendidas sem precisar se deslocar para bairros distantes.

A Prefeitura oferece também, em parceria com o Hospital Geral de Carapicuíba, tratamento odontológico hospitalar para pacientes com deficiência. O Serviço de Odontologia em ambiente Hospitalar foi criado para atender pacientes que necessitam de internação e anestesia geral para o tratamento dentário. São, na maioria dos casos, pacientes portadores de deficiência mental.

Inauguração do CEO da Vila Menck

Dia 26 de maio às 18 horas

Local: Rua Itanhaém, nº 361, esquina com Estrada do Aderno