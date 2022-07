Prefeitura entrega duas áreas na COHAB V neste domingo

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 31 de maio de 2012

Praça da Árvore, o cartão de visitas do bairro, foi totalmente reformada e ganhou diversos equipamentos para todas as idades.

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste domingo a entrega de duas áreas na Av. Antônio Faustino dos Santos, Cohab V. O terreno na altura do nº 1593 foi transformada em área de lazer, com quadra e playground e bancos. A entrega acontece neste domingo, 27, a partir das 10 horas.

Terreno que recebia lixo, se tornou área de lazer.

A Praça da Árvore, um marco no bairro, foi totalmente reformada, ganhando iluminação, academia ao ar livre para a terceira idade, área de lazer, mesas de pingue-pongue, jogos diversos e para piquenique, além de mini-pista de ciclismo. Com estas intervenções, a Praça passa a ser um local de convivência, esporte e lazer, colaborando com a qualidade de vida dos moradores do bairro. A entrega acontece no domingo, 27, a partir das 16h30, com show de artistas locais.

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), tem proporcionado mais segurança aos munícipes e uma cara mais bonita à cidade, graças à urbanização de praças e áreas desocupadas. A iluminação de parques e vielas, instalação de pontos de ônibus e a manutenção de vários locais públicos colaboram para que a cidade fique mais bonita, limpa e organizada.

Para o prefeito Sergio Ribeiro essas ações são importantes para resgatar a autoestima e o respeito com a cidade. “Carapicuíba ganhou dezenas de áreas com brinquedos e quadras. As áreas de práticas esportivas foram revitalizadas, os ginásios passam por reformas e quem ganha com isso é a população, com diminuição de espaços para vandalismo e deposição de lixo e acúmulo de mato”, enfatizou.