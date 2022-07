Prefeitura inaugura unidade do Brasil Sorridente em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 6 de junho de 2012

A prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou no último sábado, 26, o Centro de Especialidade Odontológica (CEO) da Vila Menck. A unidade faz parte do Programa Brasil Sorridente, do Governo Federal, que fica na Estrada do Aderno nº 361, esquina com a Rua Itanhaém.

A cerimônia contou com a presença da senadora Marta Suplicy, que ressaltou a importância do Programa Brasil Sorridente iniciado na gestão do Presidente Lula e que teve continuidade na gestão da Presidenta Dilma. A senadora destacou o trabalho realizado pelo prefeito Sergio Ribeiro em Carapicuíba, enfatizando tudo que está sendo conquistado para o povo do município e anunciou a aprovação de uma emenda de R$ 2 milhões para investimentos em programas voltados para a saúde da mulher.

A senadora disse, ainda, que tinha dois motivos para vir à Carapicuíba: “Primeiro, vocês foram fundamentais para a minha ida ao Senado. Agradeço a confiança. Segundo, o Sergião tem feito muito aqui. Minha Casa, Minha Vida, investimentos na saúde, como este CEO, e eu precisava vir e ver tudo isso de perto”, ressaltou.

O prefeito Sérgio Ribeiro, agradeceu a presença da senadora e da emenda parlamentar que ela destinou ao município, lembrou que, ao governar São Paulo, a senadora implantou projetos e políticas públicas, que hoje são copiadas e têm grande aceitação pela população – CEUs, Bilhete Único, investimentos em habitação e outros.



O CEO oferece atendimento a casos complexos, como Endodontia (tratamento de canal), Periodontia (tratamento de doenças da gengiva), Buco Maxilo Facial (especialidade que trata de má formação congênita, traumatismos, tumores, e outros), Prótese Dentária e Pediatria. Também atende pacientes especiais e faz diagnóstico de câncer bucal.



Além do CEO da Cohab 5 e do novo CEO da Vila Menck, a Prefeitura prepara a entrega de outra unidade na Vila Dirce, que atenderá os moradores da região. Com isso, mais pessoas serão atendidas sem precisar se deslocar para locais distantes.