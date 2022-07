Prefeitura entrega mais duas áreas de lazer na Cohab

Data de Publicação: 6 de junho de 2012

Neste domingo, 27 de maio, a prefeitura de Carapicuíba entregou duas áreas de lazer aos moradores da Cohab 5: a Praça Padre Quirano (Praça da Árvore) e a Praça Integração.

A Praça da Árvore foi totalmente reformada. Ganhou pintura nova, foram colocados novos brinquedos e os antigos foram reformados, a iluminação foi melhorada com luminárias mais potentes e modernas. A praça agora tem mesa de pingue-pongue, academia para a terceira idade ao ar livre e palco para eventos.

Já a Praça Integração foi inaugurada onde antes era um bota-fora na avenida Antonio Faustino dos Santos. O espaço agora oferece brinquedos para crianças, mesas para jogos, assentos e quadra de areia. É mais um local de lazer entregue pela prefeitura à população.

O prefeito Sergio Ribeiro falou das diversas obras realizadas pela atual administração na Cohab, como por exemplo, a ampliação da EMEI Peter Pan,Praça Alteroza, pavimentações, o Instituto Casa da Gente que atendia 50 crianças e agora atende 500, a reforma em andamento da UBS Cohab 5, reforma do Pronto Atendimento da Cohab 2 e várias outras intervenções.

“Estou satisfeito em atender a reivindicação dos moradores com todas as obras que a prefeitura está realizando, e com isso elevar a auto-estima da população”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.