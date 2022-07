Agora foi a vez da Vila Sulamericana receber a nova escola

Data de Publicação: 6 de junho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, entregou na tarde de sábado, 19, na Vila Sulamericana, a EMEI Arco Íris, uma escola moderna que vai oferecer 260 vagas para atender crianças do Maternal à Pré-Escola.

Centenas de pessoas compareceram ao local para receber o prefeito Sergio Ribeiro e sua equipe de governo e comemorar juntos a inauguração da nova “Arco Íris”, visto que antes o local era ocupado por uma casa antiga, em péssimas condições e totalmente inadequada para educar e cuidar de crianças.

O novo prédio possui três pavimentos, oito salas com mobiliário novo e de ótima qualidade, seis banheiros, lavatório com cubas independentes, cozinha, refeitório e sala de vídeo. E para assegurar o ingresso de pessoas com necessidades especiais, as novas instalações possuem rampas para acessibilidade.

A Educação Infantil é uma área que vem sendo tratada como prioridade desde o início da atual administração. Cerca de 20 mil alunos das escolas municipais recebem kit de material escolar, uniformes completos e merenda de qualidade.

Desde 2010 o projeto Cidade Educadora tem sido destaque nacional, pois está colocando Carapicuíba entre as cidades brasileiras que mais investem em educação, pois seu maior objetivo é elevar a qualidade de ensino e a valorização do magistério, como por exemplo, o pagamento dos resíduos do FUNDEB, o bônus que está sendo pago todos os anos aos professores, que também serão beneficiados com o plano de carreira, criado recentemente.

Além disso, todos concordam que os materiais escolares e uniformes são de alta qualidade e variedade. A população pode ter certeza que temos o compromisso com a educação e com o sorriso de nossas crianças, reiterou o prefeito Sérgio Ribeiro.