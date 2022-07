Avenida Marginal do Ribeirão retoma sentido duplo

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 11 de junho de 2012

Desde de 13 de maio, o trânsito da Avenida Marginal do Ribeirão voltou a ter mão dupla no trecho do Km 21 até a rotatória da Cohab V.

Após a alteração em caráter experimental ocorrida em fevereiro deste ano, técnicos da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, continuaram as análises técnicas e optaram pelo retorno da mão dupla.

Além disso, a Semutran instalou mais semáforos de led na rotatória do Km 21, fez novas pinturas de faixas de pedestres, instalou placas de sinalização e está adequando o posicionamento dos pontos de ônibus, tudo para garantir a fluidez de veículos e oferecer mais segurança a motoristas e pedestres.