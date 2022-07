Carapicuíba inicia Campanha do Agasalho 2012

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 11 de junho de 2012

Em Carapicuíba, a Campanha do Agasalho deste ano teve inicio nesta segunda, 28 de maio, por iniciativa do Fundo Social de Solidariedade com a expectativa de superar as doações do ano passado e beneficiar mais de 12 mil pessoas.



A abertura da campanha se deu no gabinete do prefeito Sergio Ribeiro e contou com a participação de autoridades, parceiros e pessoas que se dispuseram a “aquecer” o inverno de pessoas menos favorecidas.



O tema deste ano “Quanto mais amor, mais calor” foi apadrinhado pelo repórter César Filho, que cedeu sua imagem para este trabalho solidário.



A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Áurea Rodrigues Silva, mostrou-se otimista quanto ao apoio a esta ação de voluntários, empresas e entidades, e solicita a mobilização de todos para valorizar o compromisso com a causa das famílias mais carentes.



O Fundo Social atende diariamente em plantão social no Centro Administrativo, na Av. Presidente Vargas, nº 280, Vila Caldas, onde as pessoas são encaminhadas para projetos sociais, distribuição de cestas básicas, vale-transporte e roupas, entre outras necessidades da população que se encontra em vulnerabilidade social.



O prefeito Sergio Ribeiro falou acerca da necessidade de unir todas as forças do município, como repartições públicas, escolas, principalmente as particulares, empresários e toda sociedade em busca do bem comum. “Temos que exercitar a solidariedade entre nós”, ressaltou.