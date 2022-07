Festival esportivo agita Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 13 de junho de 2012

Neste sábado, 2 de junho, a prefeitura de Carapicuíba realiza Festival de Atividades Esportivas no Ginásio Tancredão, a partir das 8h, como parte das atividades desenvolvidas pelo Programa Segundo Tempo do Governo Federal. Durante todo o dia, estão previstas competições simultâneas e atividades de recreação.

Por meio de convênio firmado com o Ministério do Esporte e a prefeitura de Carapicuíba, o projeto atende 4.080 crianças e adolescentes carapicuibanos entre 7 e 17 anos fora do horário escolar, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.