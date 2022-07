Prefeitura de Carapicuíba realiza 1º Fórum sobre Segurança do Trabalho

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 14 de junho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Segurança do Trabaho) e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), realizou na última quarta-feira, 30, o Fórum sobre Segurança do Trabalho.

A Comissão prestou contas dos trabalhos realizados e sinalizou avanços na mudança de comportamento dos servidores. O presidente, Silvio José de Souza Filho lembrou que a criação da CIPA é a maior e primeira das conquistas. Graças à sua criação em 2010, e eleição da primeira diretoria em 2011, foi possível realizar o mapeamento de riscos e orientação de uso de EPI’s (Equipamento Proteção Individual) como óculos protetores, protetores auriculares, luvas, botas e capacetes. “Já vemos mudança de atitude, principalmente no que se refere à utilização destes equipamentos”.

A mesa de debates que teve como tema: “Juntos construiremos um ambiente de trabalho seguro”, e contou com a participação da plenária que puderam participar e sugerir medidas preventivas. Algumas secretarias se destacaram na implantação de medidas de prevenção, como Educação, Obras, Saúde e Meio Ambiente.

Foram apresentados dois grandes projetos para o próximo exercício: a criação dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, para promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador em seu local de trabalho, e a criação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto dos seus trabalhadores.

Segundo Silvio, agora é hora de unir forças para que os trabalhos avancem no exercício de 2012 e 2013. “Estamos às portas de um novo processo de escolha de novos cipeiros”. Os funcionários interessados em obter informações e se preparar para as próximas eleições, podem entrar em contato com o técnico de Segurança no Trabalho, Jair Vieira de Melo, no telefone 2886-5319.