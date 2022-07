Prefeitura de Carapicuíba promove Projeto Literatura Viva na Aldeia

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 15 de junho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba realiza, por meio da Secretaria da Cultura, desde 30 de maio até 2 de junho o Projeto Literatura Viva, uma série de exposições com oficinas produzidas por artistas plásticos, que visa apresentar a experiência do acesso nas escolas à aprendizagem da leitura, possibilitando, juntamente a todos que vivem na escola e seu entorno, o prazer de compartilhar com outras pessoas a magia, a fantasia, as idéias e as verdades que os autores querem revelar para seus leitores.

As oficinas acontecem na Casa da Cultura, (Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba) e são abertas à toda a população: alunos, famílias, professores e a quem interessar. A abertura aconteceu no dia 30. Acompanhe a programação a partir de hoje:

31/05 as 9h – Oficina I (Literatura e outras linguagens artísticas) com Beth Ziani

01/06 as 9h – Oficina II (Tecendo poesia – Literatura e Bordado) com Beth Ziani e Joana Garfunkel

02/06 as 14h – Oficina III ( Canto Livro – Música e Literatura) Jean Grafunkel, Joana Garfunkel e Beth Ziani

02/06 as 20h Enceramento com Show