Quatro partidas do Showbol acontecem em Carapicuíba neste final de semana

Data de Publicação: 15 de junho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer abre as portas do Ginásio Tancredão, neste sábado e domingo, 2 e 3 de junho, para a realização de quatro jogos da chave C do Campeonato Brasileiro de Showbol, formada pelos times São Paulo, Flamego, Grêmio e Cruzeiro.

O Showbol é uma modalidade de futebol jogada em quadras (Fubetol Society). Participarão dos jogos diversas estrelas veteranas do futebol brasileiro, dentre elas, Juninho Paulista e Pavão, pelo São Paulo e Djalminha, Marquinhos, André, pelo Flamengo.

O Ginásio de Esportes Tancredão fica na Avenida Inocêncio Seráfico, 2.005 – Jd. Santo Estevão. Acompanhe abaixo, os horários e partidas. Para a entrada, os organizadores pedem a doação de um agasalho, que será entregue ao Fundo Social de Solidariedade. Os jogos serão transmitidos ao vivo pela SportTV (canal 39, TV por assinatura).

Sábado – 02 de junho a partir das 14h

CRUZEIRO x GRÊMIO

FLAMENGO x SÃO PAULO

Domingo – 03 de junho a partir das 08h

SÃO PAULO x GRÊMIO

FLAMENGO x CRUZEIRO