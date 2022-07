Showbol “esquenta” Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 15 de junho de 2012

A prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou nos dias 2 e 3 de junho, quatro jogos da chave C do Campeonato Brasileiro de Showbol no Ginásio Tancredão, envolvendo as equipes de São Paulo, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro.

A entrada do evento foi doação de agasalhos, que foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade. Os jogos foram transmitidos ao vivo pela SportTV (canal 39, TV por assinatura).

No sábado, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 13 x 12 e o São Paulo perdeu para o Flamengo por 14 x 12. Já no domingo, o Flamengo derrotou o Cruzeiro por 16 x 8 e o São Paulo venceu o Grêmio por 16 x 12.

O Showbol é uma modalidade de futebol jogada em quadras (Fubetol Society). Participaram dos jogos diversas estrelas veteranas do futebol brasileiro, dentre elas, Juninho Paulista e Pavão, defenderam o São Paulo e Djalminha, Marquinhos, André, pelo Flamengo.