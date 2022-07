Prefeitura e IFSP realizam segunda audiência pública

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de junho de 2012

Audiência Pública, para opinar sobre cursos, acontece dia 12, no Teatro Jorge Amado, a partir das 19 horas.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), realiza na próxima terça-feira, 12, a segunda audiência pública com estudantes, educadores, empresários, representantes de entidades e moradores da cidade.

Esta segunda Audiência Pública objetiva conhecer, discutir e decidir sobre o funcionamento do Campus Carapicuíba do IFSP – Instituto Federal São Paulo e as áreas e cursos técnicos e universitários que serão adotados pela instituição.

A Escola Técnica Federal, que será instalada no Complexo INAC, no Ariston, é fruto de um convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). O Instituto oferece cursos na área de Engenharia, Licenciatura, Tecnólogo e pós-graduação e deve entrar em funcionamento em agosto deste ano, com cursos profissionalizantes em nível de Ensino Médio.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo é uma autarquia federal de ensino fundada em 1909, e é reconhecida por sua excelência no ensino público gratuito de qualidade. O Instituto tem 28 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo, sendo dois na região metropolitana de São Paulo.

Audiência Pública

dia 12 de junho às 19 horas

no Teatro Jorge Amado (Av. Mirian, 86 – Centro)