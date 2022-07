Carapicuíba realiza a Primeira Jornada da Cultura Inclusiva

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 19 de junho de 2012

A Prefeitura de Carapicuíba realiza, de 12 a 16 de junho, a Primeira Jornada da Cultura Inclusiva, uma ação que envolve as Secretarias da Educação e da Saúde, em parceria com o Movimento da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba (MPDC), com o objetivo de estimular a mudança da cultura na sociedade em relação às pessoas com deficiências, e fortalecer a inclusão social.

A Jornada prevê a realização de seminários, rodas de conversa e oficinas organizadas pela Secretaria da Saúde, nos dias 12 e 13, no Instituto Casa da Gente das 9h às 17h. A Secretaria da Educação realiza, no dia 14,as 8h30, no Instituto Casa da Gente, Cerimonial de Abertura do 2º Fórum da Educação na Perspectiva Inclusiva, e às 10h, palestra com o tema Não Sabendo Que Era Impossível, Ele Foi Lá e Fez. Na Faculdade Nossa Cidade das 14h às 17h, Painéis Temáticos e das 19h às 22h, mesa de debates: Currículos, Práticas Pedagógicas e Avaliação.

Dia 15 também na Faculdade Nossa Cidade das 8h às 11h, painéis temáticos, das 13h às 15h palestra: Políticas Públicas na Perspectiva Inclusiva, e das 15h às 18h haverá apresentação de posters, painéis temáticos, encaminhamentos e encerramento com os professores da rede pública municipal.

Já o Movimento da Pessoa com Deficiência realiza, no dia 16, no Instituto Casa da Gente, palestra/discussão sobre as ações desenvolvidas pelas secretarias municipais desde 2009 e dos projetos a serem desenvolvidos em 2012.