Idosos tem vez em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 19 de junho de 2012

Pensando em viabilizar melhores condições de vida à população com mais de 60 anos, bem como facilitar o acesso a serviços públicos de qualidade aos idosos, a prefeitura de Carapicuíba tem buscado iniciativas e recursos para garantir os direitos a essa parcela da sociedade.

Segundo dados do IBGE, a população de idosos representa um contingente de quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade (8,6% da população brasileira). Nos próximos 20 anos, a população idosa do Brasil ultrapassará os 30 milhões de pessoas, o que deve representar cerca de 13% da população ao final desse período.

Considerando essas estatísticas, a administração pública atual dispõe dos seguintes serviços gratuitos:

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) – oferece oficina de artesanato, encaminhamentos para redes socioassistenciais, reuniões mensais com idosos, beneficiários do INSS, visitas, orientações e acompanhamento médico e psicológico. Atualmente há quatro unidades (Ariston, Novo Horizonte, Parque Flórida e Jardim Ana Estela).

CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba) – propicia atendimento ao idoso em situação de vulnerabilidade social, atividades socioeducativas e ocupacionais.

Academias da Terceira Idade ao Ar livre – dispostas em vários locais da cidade, os equipamentos de ginástica voltados à terceira idade proporcionam interação social e atividade física, o que contribui para elevar a autoestima das pessoas.

Conselho do Idoso – busca o cumprimento do Estatuto do Idoso, tendo em vista o bem-estar e a qualidade de vida.

NUPI (Núcleo de Participação do Idoso) – oferece interação social por meio de atividades físicas, recreação e passeios.

Conexão – centro de convivência que oferece atividades físicas, artesanais, danças, jogos e aulas de informática voltadas para o idoso.

EJA Programa do Governo Federal em parceria com a prefeitura que permite a jovens, adultos e idosos dar continuidade aos estudos e alfabetização de pessoas em qualquer idade.