Festa Junina do CATIC agita a Terceira Idade de Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 21 de junho de 2012

Na última quinta, 14, aconteceu a festa junina do CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba). O evento aconteceu na pizzaria Spézzia e contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sra. Áurea Rodrigues, idosos participantes do CATIC, familiares e convidados.

Áurea Rodrigues, pres. do Fundo Social de Solidariedade, que soma esforços em prol do apoio ao idoso

Com comidas típicas, muita música e a tradicional quadrilha, valorizando a diversidade cultural brasileira, todos dançaram e se divertiram, em clima de muita alegria e descontração.