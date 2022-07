Campanha vacinação contra a poliomielite inicia neste sábado

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de junho de 2012

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite começa no próximo sábado, dia 16 de junho em todo território nacional. Em Carapicuíba todas as Unidades Básicas de Saúde ficarão abertas das 8 às 17 horas (ver relação abaixo).

O objetivo da campanha é colaborar com a erradicação da poliomielite no Brasil e no mundo. Todas as crianças menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) devem ser vacinadas, mesmo que tenham recebido outras doses anteriormente.

A Prefeitura de Carapicuíba pretende imunizar pelo menos 95% das crianças nesta faixa etária. Para isso, preparou a campanha com banners nos postos de saúde e faixas pela cidade, visando sensibilizar a população.

As únicas contra-indicações à vacina são sintomas como febre maior que 38 graus, vômito e diarréia.

A doença

A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa, causada por um vírus. Ele acomete em geral os membros inferiores e tem como principais características a flacidez muscular e pode levar à morte ou a sequelas paralíticas irreversíveis.

Atualmente ainda há risco de reintrodução do vírus da pólio no Brasil, e por isso as campanhas se mantêm como uma ação necessária de prevenção desde 1980.

O último caso de paralisia infantil registrado no País foi em 1989. No Estado, a última notificação foi em 1987. Em 1994, o Brasil recebeu o certificado Internacional de Erradicação da Transmissão Autóctone do Poliovírus Selvagem.

Confira os endereços das UBS (Postos de Saúde):

Unidade Básica de Saúde Adauto Ribeiro

Endereço: Estrada da Guabiroba, nº 519 – Jardim Santo Estevão

Unidade Básica de Saúde Ana Estela

Endereço: Rua Monte Aprazível, nº 50 – Jardim Ana Estela

Unidade Básica de Saúde Ariston

Endereço: Rua Dumont, nº 26 – Cidade Ariston

Unidade Básica de Saúde Central

Endereço: Rua Joaquim das Neves, nº 115 – Centro

Unidade Básica de Saúde COHAB II

Endereço: Avenida do Bosque, nº 410 – COHAB II

Unidade Básica de Saúde COHAB V

Endereço: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 860 A- COHAB V

Unidade Básica de Saúde Novo Horizonte

Endereço: Rua Áquila, nº 24 A Jd. Novo Horizonte

Unidade Básica de Saúde Florispina de Carvalho (Vila Dirce)

Endereço: Rua Bandeirante, nº 24 – Vila Dirce

Unidade Básica de Saúde Vila Menck

Endereço: Estrada das Acácias nº 202 – Vl. Menck

Unidade Básica de Saúde Parque Flórida

Endereço: Rua Califórnia nº 05 – Parque Flórida

Unidade Básica de Saúde Vila Cretti

Endereço: Rua José Fernandes Teixeira Zuza nº 510 – Vl. Crett

Unidade Básica de Saúde Vila Helena

Endereço: Rua Vereador José Fernandes Filho nº 03 – Vl. Helena